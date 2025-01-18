Настоятель опочецкого храма провёл освящение воды в Крещенский сочельник
В Крещенский сочельник настоятель храма Покрова Божией Матери протоиерей отец Иоанн освятил воду в Опочецком районе. Об этом пишет газета «Красный маяк».
Все желающие могут окунуться в освящённую воду в новой отремонтированной купели на источнике.
«Особенность этой купели в том, что она имеет естественную проточную систему. И что ещё немаловажно, она является более безопасной для любителей соблюсти давнюю традицию», – отметили в газете.
Комментарии: 0 Обсудить >>>