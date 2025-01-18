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Общество

Настоятель опочецкого храма провёл освящение воды в Крещенский сочельник

В Крещенский сочельник настоятель храма Покрова Божией Матери протоиерей отец Иоанн освятил воду в Опочецком районе. Об этом пишет газета «Красный маяк».

Настоятель опочецкого храма провёл освящение воды в Крещенский сочельник. Фото: газета «Красный маяк»

Все желающие могут окунуться в освящённую воду в новой отремонтированной купели на источнике.

«Особенность этой купели в том, что она имеет естественную проточную систему. И что ещё немаловажно, она является более безопасной для любителей соблюсти давнюю традицию», – отметили в газете.

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