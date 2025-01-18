Настоятель опочецкого храма провёл освящение воды в Крещенский сочельник

23:30, 18 января 2025, ПАИ

В Крещенский сочельник настоятель храма Покрова Божией Матери протоиерей отец Иоанн освятил воду в Опочецком районе. Об этом пишет газета «Красный маяк».

Все желающие могут окунуться в освящённую воду в новой отремонтированной купели на источнике.

«Особенность этой купели в том, что она имеет естественную проточную систему. И что ещё немаловажно, она является более безопасной для любителей соблюсти давнюю традицию», – отметили в газете.