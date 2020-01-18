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Общество

Вылет самолёта из Пскова в Сочи задержался из-за позднего прибытия борта из Ростова-на-Дону

Вылет самолёта из Пскова в Сочи задержался 18 января из-за прибытия борта из Ростова-на-Дону с большой задержкой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Посадка на самолёт до Сочи из Пскова началась только около 17:00. В комитете отметили, что  аэропорт Пскова имени Княгини Ольги работает в штатном режиме.

Кроме того, сегодня задержан вылет самолёта из Сочи в Псков, точное время задержки уточняется.

«Авиакомпания «Азимут» прорабатывает вопрос и в кратчайшие сроки уведомит пассажиров», - рассказали в комитете по транспорту. Дополнительную информацию можно получить в колл-центре «Азимута» по телефону  8 (863) 302-02-20.

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