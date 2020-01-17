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В лесу Псковской области обнаружили схрон с тысячами пачек сигарет

В Псковской области обнаружено место складирования пачек сигарет, приготовленных к незаконной отправке через российско-латвийскую границу вне пунктов пропуска. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, всего приготовлены были 11 тысяч пачек.

Нашел схрон в лесу Пыталовского района вблизи деревни Новожилово местный житель. В ведомстве отметили, что мужчина является членом добровольной народной дружины. Он приметил странное сооружение – под хвойным деревом, укрытые опавшей листвой и еловыми ветками, стояли коробки. Все они были обмотаны полиэтиленовой пленкой и скотчем. Всего специалисты насчитали шесть таких коробок. Мужчина сообщил о своей находке на погранзаставу.

Вся табачная продукция изъята для проведения экспертизы.

«Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности», - добавили в Погрануправлении.

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