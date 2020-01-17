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Мужчину взяли под стражу в Санкт-Петербурге за жестокое избиение своих детей

Жителя Санкт-Петербурга задержали за избиение детей – 4-летней дочери и 3-летнего сына. В отношении мачехи вопрос об избрании меры пресечения будет рассмотрен в течение 72 часов, сообщили Псковскому агентству информации в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, побои наносились систематически. Девочку били, в том числе, с использованием бейсбольной биты. При этом какая-либо медпомощь не оказывалась ребенку, в результате произошло инфицирование раны. Мальчика избивали ремнем, удары наносили и по голове.

«Будет проанализирована работа профильных служб, обязанных осуществлять надзор и контроль за обстоятельствами воспитания и жизни ребенка в условиях, отвечающих его безопасности», - уточнили в ведомстве.

Известно, что мужчина 1996 года рождения, женщина, причастная к истязаниям детей, - 1984 года рождения.

Им могут предъявить обвинения  по пункту «а» ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору), пунктам «г, е» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание группой лиц заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).  

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