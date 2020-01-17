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В Пскове в реке Великой найдено тело человека

В реке Великой 19 января найдено тело человека. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, тело обнаружили утром близи моста 50-летия Октября.

«Это мужчина среднего телосложения. На вид ему 45-50 лет. Был в верхней одежде – черная куртка, черные спортивные штаны с белой полосой, серые кроссовки. Документов при нем не обнаружено», - сообщили в пресс-службе.

На месте работают представители СУ СК России по региону, судмедэксперт. По предварительным данным, в воде тело находилось менее суток.

«Насильственных признаков смерти нет», - отметили в ведомстве.

Сообщений о пропавших мужчинах с похожим описанием пока не поступало.

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