Дмитрий Медведев подвел итоги работы ушедшего кабинета министров России

14:22, 19 января 2020, ПАИ

Глава правительства России Дмитрий Медведев убежден, что объективную оценку работе высшего органа исполнительной власти дадут люди. Между тем он сам «в целом доволен, как шли дела», об этом Дмитрий Медведев заявил в интервью Первому каналу.

Работать, по его словам, пришлось в непростое время. «Были и очень сложные решения, болезненные», «были и нерешенные задачи», в их числе экс-премьер назвал отсутствие роста реальных доходов граждан.

Зашел разговор и о причинах отставки правительства.

«Вообще к отставке правительства всегда нужно относиться абсолютно спокойно, в этом нет ничего необычного», - сказал Дмитрий Медведев.

«В послании [президента к Федеральному Собранию - ПАИ] обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране - это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, - что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства», - отметил он.

Еще одной причиной Дмитрий Медведев назвал фактор времени, пишет ТАСС. Председателем правительства он был почти восемь лет, и это «очень длительная, сложная работа, связанная с принятием решений по исключительно трудным вопросам», что тоже нужно принимать во внимание.

Дмитрий Медведев выразил благодарность своим коллегам за непростую работу.