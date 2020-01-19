ФОТОФАКТ: В Псковской области в январе 2020 года собирают грибы

15:13, 19 января 2020, ПАИ

Житель Великих Лук поделился в социальных сетях фотографиями первых в 2020 году грибов.

«Вчера утром ходил по грибочки. Вот набрал. Так что имейте ввиду, что вешенки пошли», - сопроводил он записью опубликованный снимок.

Вешенкой называют съедобный гриб, который растет группами на деревьях, пнях или валежнике. Собирают его с сентября по ноябрь.

Зима 2019 года выдалась весьма теплой в Псковской области. Отрицательные температуры зафиксированы лишь в отдельные дни. Средняя температура в декабре +2…+5 градусов, в январе даже в Крещенье, которое по народному календарю всегда сопровождается сильными морозами, столбики термометров не опустились ниже нуля.