Двух молдаван незаконно прописал в своем доме житель Палкинского района
39-летнего жителя Палкинского района подозревают в нарушении миграционного законодательства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Отмечается, что в апреле 2019 года безработный житель деревни Анашкино Палкинского района фиктивно поставил на миграционный учет двух граждан Молдавии. Недавно полицейские выявили это правонарушение, житель муниципалитета дал признательные показания.
В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту, добавили в ведомстве.