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Общество

Двух молдаван незаконно прописал в своем доме житель Палкинского района

39-летнего жителя Палкинского района подозревают в нарушении миграционного законодательства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Отмечается, что в апреле 2019 года безработный житель деревни Анашкино Палкинского района фиктивно поставил на миграционный учет двух граждан Молдавии. Недавно полицейские выявили это правонарушение, житель муниципалитета дал признательные показания.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту, добавили в ведомстве.

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