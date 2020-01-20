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Общество

Магазин снесут на улице Генерала Маргелова в Пскове

В Пскове демонтируют самовольно установленное некапитальное сооружение - магазин продуктов на улице Генерала Маргелова, 9. Соответствующее постановление за подписью сити-менеджера Александра Братчикова опубликовано на сайте администрации Пскова.

Собственнику поручено самостоятельно демонтировать павильон, обшитый металлическим профилем коричневого цвета размером 50 квадратных метров. В случае если он этого не сделает, то этим займётся специализированная организация в соответствии с требованиями действующего законодательства, обеспечив хранение движимых вещей в течение года.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы администрации Пскова Елены Жгут.

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