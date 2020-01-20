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Общество

Архивные документы по первым послевоенным выборам обнародуют в Псковской области

Архивные документы по первым послевоенным выборам в Псковской области обнародует региональный избирком, сообщил Псковскому агентству информации председатель облизбиркома Игорь Сопов. 10 февраля 1946 года псковичи принимали участие в выборах в Верховный Совет СССР.

По словам Игоря Сопова, документы избирательной комиссии предоставили коллеги из Государственного архива Псковской области. «Планируется, что в мае в преддверии торжественного празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне копии документов будут представлены на выставке в здании ЦИК РФ. Также планируем сделать свою локальную выставку в Пскове. Площадка пока не определена, на эту тему мы ещё подумаем», - рассказал он.

В частности, в архивных фондах удалось найти официальные материалы по подготовке к предвыборной кампании, информационные материалы, приглашения на выборы, агитационные плакаты, данные о ходе голосования, отчёты. 

Председатель облизбиркома отметил, что объём предоставленных архивом материалов большой. «Мы планируем отобрать самые интересные документы и в течение месяца-двух выкладывать их на сайте областной избирательной комиссии и в нашей группе «ВКонтакте». Надеемся, что, возможно, появятся люди, которые принимали участие в подготовке этих выборов, или те, в чьих семьях сохранились архивы. Первые послевоенные выборы, сохранение исторической памяти - на мой взгляд, тема очень интересная», - добавил Игорь Сопов. 

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