Нетрезвый молодой человек попытался угнать лесовоз в Пустошке

13:40, 20 января 2020, ПАИ

21-летний житель Пустошки угнал лесовоз «Урал» ночью 19 января. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, злоумышленника поймали с применением служебно-розыскной собаки.

Задержанный сознался в том, что решил лишь прокатиться на лесовозе, который на момент совершения преступления был припаркован у помещения пилорамы на улице Заречной в Пустошке.

Отмечается, что молодой человек не имел навыков вождения. При угоне автомашины он врезался в ворота, после чего попытался убежать. Нетрезвого нарушителя задержали при содействии местных жителей.

По факту угона лесовоза пустошкинская полиция возбудила уголовное дело, добавили в ведомстве.