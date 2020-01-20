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Юрий Чайка покидает пост генпрокурора России

Юрий Чайка. Фото kremlin.ru

 Генеральный прокурор России Юрий Чайка может покинуть свой пост. Как пишет ТАСС, президент Владимир Путин внес в парламент предложение о назначении генпрокурором Игоря Краснова — заместителя председателя Следственного комитета России.

С должности генерального прокурора страны Юрий Чайка переходит на другое место работы. Он возглавлял прокуратуру страны с 23 июня 2006 года. До назначения на должность генпрокурора с 17 августа 1999 года возглавлял министерство юстиции.

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