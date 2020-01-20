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Общество

Правительство одобрило законопроект о постановке на учет домашних животных

Правительство РФ одобрило законопроект о маркировке и постановке на учет домашних животных, подготовленный Министерством сельского хозяйства России, сообщают «Известия». Сейчас законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии» прорабатывают для внесения в Госдуму.

Как пояснили в Минсельхозе, маркирование животных представляет собой закрепление чипа или его подкожную установку. Учетом займутся специалисты и сотрудники учреждений Государственной ветеринарной службы России.

В ноябре в Минсельхозе уточняли, что в список идентификаций войдут кошки, собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы и мулы. Благодаря внедрению маркировки специалисты смогут обнаружить источники и вспышки различных заболеваний животных.

 

 

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