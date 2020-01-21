Чипирование домашних животных начнется в ближайшее время в России
Учет и чипирование домашних животных начнется в ближайшее время в России. Как пишет газета «Известия», комиссия правительства страны одобрила соответствующий законопроект Минсельхоза
После проработки документ направят в Государственную думу. Отмечается, что маркирование включает в себя нанесение, закрепление или введение в тело животного визуальных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств идентификации.
Учетом домашних животных займутся аттестованные специалисты и сотрудники учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы РФ.