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Общество

Чипирование домашних животных начнется в ближайшее время в России

Учет и чипирование домашних животных начнется в ближайшее время в России. Как пишет газета «Известия», комиссия правительства страны одобрила соответствующий законопроект Минсельхоза

После проработки документ направят в Государственную думу. Отмечается, что маркирование включает в себя нанесение, закрепление или введение в тело животного визуальных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств идентификации.

Учетом домашних животных займутся аттестованные специалисты и сотрудники учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы РФ.

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