Межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни «Мы памяти верны» пройдет в Великих Луках

10:28, 21 января 2020, ПАИ

22 февраля в Великих Луках в 14:00 состоится I Межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни. Мероприятие посвящено подвигу десантников 6-ой роты 2-го батальона 104-го Гвардейского парашютно-десантного полка 76-ой Гвардейской воздушно-десантной дивизии, сообщила Псковскому агентству информации ВГОО «Союз десантников Великие Луки».

Мероприятие организуют совместно с Фондом «Памяти 6-ой роты», Великолукской епархией и администрацией города Великие Луки. Участие могут принять профессиональные и самодеятельные исполнители, военнослужащие, воины интернационалисты, авторы-исполнители не моложе 18 лет.

Заявку на участие можно заполнить по ссылке здесь >>>.