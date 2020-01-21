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Общество

Межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни «Мы памяти верны» пройдет в Великих Луках

22 февраля в Великих Луках в 14:00 состоится I Межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни. Мероприятие посвящено подвигу десантников 6-ой роты 2-го батальона 104-го Гвардейского парашютно-десантного полка 76-ой Гвардейской воздушно-десантной дивизии, сообщила Псковскому агентству информации ВГОО «Союз десантников Великие Луки».

Мероприятие организуют совместно с Фондом «Памяти 6-ой роты», Великолукской епархией и администрацией города Великие Луки. Участие могут принять профессиональные и самодеятельные исполнители, военнослужащие, воины интернационалисты, авторы-исполнители не моложе 18 лет.

Заявку на участие можно заполнить по ссылке здесь >>>.

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