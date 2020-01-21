Нетрезвых правонарушителей планируют принудительно лечить от алкоголизма

09:59, 21 января 2020, ПАИ

Неоднократно привлекавшихся к ответственности россиян за правонарушения, совершенные в нетрезвом состоянии, планируют принудительно лечить от алкоголизма. Как пишет газета «Известия», проработкой вопроса занимаются МВД и Минюст до 1 марта.

В случае внесения поправок в кодекс об административных правонарушениях, суды смогут направлять на принудительное лечение от алкоголизма тех, кто неоднократно нарушал закон в состоянии алкогольного опьянения или распивал спиртное в неположенных местах.

Также судебные органы смогут обязать нарушителей пройти диагностику, профилактические меры или медицинскую либо социальную реабилитацию. Такие меры в настоящее время действуют в отношении наркоманов.