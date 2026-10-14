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Общество

В СК объяснили, что грозит родителям за неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка

За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей родители могут быть привлечены к административной ответственности, а при жестоком обращении – к уголовной, вплоть до ограничения или лишения родительских прав по решению суда. Однако задача органов состоит не в том, чтобы напугать родителей, а в создании комфортного для ребёнка климата в семье, заявила старший помощник руководителя СУ СК России по Псковской области Валерия Першина в ходе брифинга в медиацентре ПАИ сегодня, 14 октября.

Валерия Першина. Фото: ПАИ

«Хотелось бы обратиться к Семейному кодексу, которым установлена обязанность родителей по воспитанию и развитию ребёнка. За неисполнение этих обязанностей предусмотрена различного рода ответственность. В первую очередь предусмотрена ответственность по Кодексу об административных правонарушениях, по статье 5.35 за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей», – рассказала Першина.

По её словам, если ребёнок, не достигший 16-летнего возраста, совершил правонарушение, родители будут привлечены к ответственности по этой статье по решению комиссии по делам несовершеннолетних. «Предположим, ребёнок курил в туалете школы. Если это злостное нарушение, то можно говорить об ответственности родителей за такие поступки ребёнка. Или, предположим, ребёнок содержится в ненадлежащих условиях – родители его не обеспечили базовыми бытовыми потребностями: нет рабочего и спального места, нет достаточного количества еды, нет одежды по сезону», – отметила она.

Першина также напомнила о мерах реагирования со стороны органов опеки. «Это немедленное отобрание ребёнка из семьи в случае, если есть угроза его жизни. Это ограничение в родительских правах, которое инициируют органы опеки. А также самая крайняя мера – лишение родительских прав. Решения по этим делам принимает суд», – пояснила старший помощник руководителя СУ СК России по Псковской области.

Она добавила, что существует и уголовная ответственность по статье 156 УК РФ за неисполнение и ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей, связанное с жестоким обращением с ребёнком. «Здесь мы уже говорим о злостном поведении со стороны родителей или иных лиц, на которых возложена функция воспитания ребёнка. Не кормят, применяют психическое насилие. Ребёнку в семье должно быть безопасно и комфортно. Если к нему там применяется жестокое обращение, психологическое насилие, то можно рассмотреть и уголовную ответственность», – подчеркнула Першина.

«Наша задача не напугать родителя, не лишить его прав по воспитанию своих детей. Только при создании комфортного для ребёнка климата в семье возможен успешный результат в учёбе, психологическом и физическом здоровье», – заключила Валерия Першина.

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