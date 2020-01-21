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Общество

Ветер усиливается в Псковской области

21 января в Псковской области усиливается ветер юго-западного и западного направлений. Порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По словам начальника Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талы Нещадимовой, в настоящий момент в некоторых районах области порывы ветра достигают до 13 метров в секунду, и они будут усиливаться дальше.

Специалисты МЧС рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и с балконов, закрыть окна. Машину, по словам специалистов, лучше поставить в гараж, при отсутствии гаража - припарковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Также следует избегать разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач, потенциально опасные промышленные объекты).

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