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Общество

Эксперт перечислила тревожные сигналы поведенческого отклонения у детей

Все поведенческие нарушения у детей и подростков можно разделить на две большие группы – направленные на социум и на себя. Об этом рассказала инспектор отдела криминалистики СУ СК России по Псковской области Лариса Котелевская в ходе брифинга в медиацентре ПАИ сегодня, 14 октября.

Лариса Котелевская. Фото: ПАИ

«Группы нарушений, которые направлены вовне, характеризуются агрессивным поведением. Детям и подросткам свойственны разные виды агрессивного поведения, которые не являются нормальным ответом на другое агрессивное поведение», – сказала специалист.

По её словам, речь идёт об устойчивых поведенческих схемах. «Сюда относятся вызывающее поведение, все виды буллинга, агрессия по отношению к младшим детям, животным, кражи, порча имущества», – отметила инспектор.

Котелевская также перечислила нарушения, направленные на себя. «Это все виды зависимого поведения: наркомания, алкогольная зависимость, табакокурение, игровое поведение, вейпы. Это самоповреждающее поведение: порезы, татуировки, пирсинги, суицидное поведение и все виды психологических расстройств, которые характеризуются тревогой, депрессивными проявлениями», – заключила Лариса Котелевская.

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