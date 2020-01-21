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Общество

Водители Псковской области попали в число наиболее злостных нарушителей скоростного режима

Псковская область попала в число лидеров по числу водителей-нарушителей скоростного режима. В рейтинге, составленном одной из страховых компаний, региона занял 8 место из 60 регионов. Аналитики выяснили, что на протяжении 23,99% пути псковские водители превышают разрешенный лимит скорости.

Самыми злостными нарушителями оказались жители Томской области, которые превышают скорость на 27,8% пути. На втором месте расположились водители из Ставропольского края - 25,49%, тройку замыкает Архангельская область - 25,3%.

Из регионов Северо-Запада, Калининградская область расположилась на 28 месте, показав результат в виде 18,18% превышения скорости на протяжении пути. На 30 месте – Ленинградская область с 16,97% нарушений водителей на протяжении пути. Санкт-Петербург расположился на 37 месте (15,06%).

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