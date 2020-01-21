Эстонские эксперты: Водоросли могут стать причиной гибели рыбы в Чудском озере

11:05, 21 января 2020, ПАИ

Развитие выделяющих токсины сине-зеленых водорослей может привести к гибели рыбы в Чудском озере, пишет портал rus.err.ee со ссылкой на экспертов Эстонского университета естественных наук.

Отмечается, что летом 2019 года сине-зеленые водоросли составляли 90% от всех водорослей в водоеме. По словам эстонских экспертов, последнее время на состояние озера больше сказывается природа, чем человеческая деятельность.

Кроме этого, ученые призывают не удалять донный осадок в озере в качестве меры очистки водоема, а снижать внешнюю нагрузку.

В этом году областные власти подготовят документацию для расчистки акватории Чудского озера у деревень Подборовье, Подолешье, Раскопель, Островцы и Спицино Гдовского района.