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Общество

Эстонские эксперты: Водоросли могут стать причиной гибели рыбы в Чудском озере

Чудское озеро. Фото ПАИ

Развитие выделяющих токсины сине-зеленых водорослей может привести к гибели рыбы в Чудском озере, пишет портал rus.err.ee со ссылкой на экспертов Эстонского университета естественных наук.

Отмечается, что летом 2019 года сине-зеленые водоросли составляли 90% от всех водорослей в водоеме. По словам эстонских экспертов, последнее время на состояние озера больше сказывается природа, чем человеческая деятельность.

Кроме этого, ученые призывают не удалять донный осадок в озере в качестве меры очистки водоема, а снижать внешнюю нагрузку.

В этом году областные власти подготовят документацию для расчистки акватории Чудского озера у деревень Подборовье, Подолешье, Раскопель, Островцы и Спицино Гдовского района.

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