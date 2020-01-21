В Белоруссии запретят подписывать документы «и. о.» и «врио»

11:23, 21 января 2020, ПАИ

В Белоруссии запретят подписывать документы «и. о.» и «врио», сообщает belta.by.

Обновлённый Трудовой кодекс вступает в силу 28 января. С этого момента в приказе предприятия, организации или ином документе не должна использоваться подпись «и.о.» или «врио». «Есть штатное расписание, в котором и следует прописать, кто замещает директора, если он болен или в отпуске. Подписывать документы он должен по своей должности», - пояснила начальник главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Валентина Масловская.

При этом судья судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, кандидат юридических наук Римма Филипчик полагает, что отмена аббревиатур «и. о.» и «врио» приживется не сразу.