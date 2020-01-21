Почти 4 тонны сыра и корма не пропустили в Псковскую область

13:11, 21 января 2020, ПАИ

2 тонны сыра, 1,68 тонн сухого корма для кошек и премикса для коров задержали сотрудники Россельхознадзора на российско-белорусском участке государственной границы РФ в деревне Лобок Невельского района и деревне Долосцы в Себежском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, сыр следовал из Белоруссии в Великие Луки, а корма для животных – в Санкт-Петербург.

В ходе проверки было установлено, что на партию сыра и сухих кормов для кошек отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение товара. Кроме того, сыр перевозился в транспорте без холодильников. На партию премикса не был предоставлен документ предприятия-производителя, подтверждающий его качество и безопасность, а компонентный состав, заявленный на маркировке товара, не соответствовал регистрационным данным, размещенным на профильном сайте Минсельхоза Белоруссии.

Перемещение 3,68 тонн продукции животного происхождения по таможенной территории Евразийского экономического союза было запрещено, оформлены акты о возврате груза.