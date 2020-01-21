В этом году власти Пскова займутся обустройством тротуаров к Fjord Plaza

12:58, 21 января 2020, ПАИ

В этом году администрация Пскова запланировала работы по разработке проектной документации на устройство тротуаров на Рижском проспекте к торгово-развлекательному центру Fjord Plaza с последующей реализацией проекта. Об этом сообщается на сайте губернатор60.рф.

Местные жители обращали внимание на то, что из-за отсутствия тротуаров к Fjord Plaza люди вынуждены ходить в торговый центр по обочине проезжей части.

ТРЦ Fjord Plaza открылся в декабре 2019 года на окраине Пскова.