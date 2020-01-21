0
15:19
Аудит школьных столовых проведут в Псковской области
15:14
Новый врач-терапевт начнет работать в Гдове
14:21
Александр Котов занял 13 место в медиарейтинге глав заксобраний регионов за 2019 год
12:45
Кнопку для помощи ветеранам Псковской области запустят в мобильном приложении ОНФ
12:15
После жалоб псковичей на закусочную её территорию включили в маршрут патрулирования полиции
11:33
22 января Псковская область окажется в эпицентре шторма
10:39
Псковские цукаты продегустировали иностранные журналисты на приёме МИДа России
Еще новости
Общество

Александр Котов занял 13 место в медиарейтинге глав заксобраний регионов за 2019 год

Александр Котов. Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов занял 13-е место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России за 2019 год. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании «Медиалогия», медиандекс спикера регионального парламента составил 32 тыс. 278,2.

В первой десятке медиарейтинга в порядке убывания расположились председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, глава Московской городской думы Алексей Шапошников, председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин, спикер Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, руководитель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев, председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, глава  Московской областной думы Игорь Брынцалов и спикер Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

На 11-м месте находится глава парламента Чеченской Республики Магомед Даудов, на 12-м — председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, на 14-м — спикер Брянской областной Думы Владимир Попков, а на 15-м — председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко.

«Медиалогия» — независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие тезисы в послании президента к Федеральному Собранию вы считаете наиболее важными?
Проголосовать >>>

Аудит школьных столовых проведут в Псковской области
21 января 2020
Аудит школьных столовых проведут в Псковской области
Новый врач-терапевт начнет работать в Гдове
21 января 2020
Новый врач-терапевт начнет работать в Гдове 1
Александр Котов занял 13 место в медиарейтинге глав заксобраний регионов за 2019 год
21 января 2020
Александр Котов занял 13 место в медиарейтинге глав заксобраний регионов за 2019 год
Кнопку для помощи ветеранам Псковской области запустят в мобильном приложении ОНФ
21 января 2020
Кнопку для помощи ветеранам Псковской области запустят в мобильном приложении ОНФ
После жалоб псковичей на закусочную её территорию включили в маршрут патрулирования полиции
21 января 2020
После жалоб псковичей на закусочную её территорию включили в маршрут патрулирования полиции
22 января Псковская область окажется в эпицентре шторма
21 января 2020
22 января Псковская область окажется в эпицентре шторма
Псковские цукаты продегустировали иностранные журналисты на приёме МИДа России
21 января 2020
Псковские цукаты продегустировали иностранные журналисты на приёме МИДа России
Ветер усиливается в Псковской области
21 января 2020
Ветер усиливается в Псковской области

Идет загрузка...