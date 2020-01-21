Александр Котов занял 13 место в медиарейтинге глав заксобраний регионов за 2019 год
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов занял 13-е место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России за 2019 год. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании «Медиалогия», медиандекс спикера регионального парламента составил 32 тыс. 278,2.
В первой десятке медиарейтинга в порядке убывания расположились председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, глава Московской городской думы Алексей Шапошников, председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин, спикер Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, руководитель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев, председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, глава Московской областной думы Игорь Брынцалов и спикер Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш.
На 11-м месте находится глава парламента Чеченской Республики Магомед Даудов, на 12-м — председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, на 14-м — спикер Брянской областной Думы Владимир Попков, а на 15-м — председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко.
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