Михаил Мишустин наметил первоочередные задачи в работе нового состава правительства России

20:39, 21 января 2020, ПАИ

Глава правительства Михаил Мишустин обозначил первоочередные направления работы нового состава кабинета министров. В первую очередь, это исполнение задач, поставленных президентом и озвученных в рамках послания Федеральному Собранию. В центре внимания должны оказаться демография, здравоохранение, образование, поддержка семей с детьми, рост доходов. «Всё то, что называется повышением уровня жизни наших людей», - обозначил Михаил Мишустин в своем выступлении 21 января. Кроме того, он поставил задачу добиться роста экономики и запустить «новый инвестиционный цикл». По словам премьера, это позволит добиться результатов в социальной сфере.

Он особо отметил, что все члены парламента несут персональную ответственность за выполнение национальных проектов.

«Важно, чтобы переходный период не отразился на темпах работы правительства», - добавил он.