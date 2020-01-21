ФОТОФАКТ: Два автомобиля столкнулись у завода «ЖБИ-1» в Пскове
Два автомобиля столкнулись в Пскове рядом с заводом «ЖБИ-1», передает корреспондент Псковского агентства информации.
Дорожная авария произошла 21 января около 20:00 на улице Алмазной. Грузовая автомашина остановилась перед воротами завода, прицеп которой, выходящий на проезжую часть, не заметил в темноте водитель автомобиля «Жигули».
В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, легковой автомобиль получил технические повреждения.