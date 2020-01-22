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Общество

Маршрут движения автобусов №30 в Пскове планируют перенести на улицу Коммунальную

Фото Дарьи Хватковой

Маршрут движения автобусов № 30 в Пскове планируется перенести с Рижского проспекта на улицу Коммунальную, сообщили Псковскому агентству информации в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Перенос маршрута позволит жителям Запсковья без пересадок добираться до многих социальных объектов, включая детскую областную и городскую больницы. Сейчас на улице Коммунальной проходит автобусный маршрут № 14, соединяющий Любятово и улицу Рокоссовского.

Псковичи могут оставить свои пожелания по изменению маршрута движения автобусов №30 в социальных сетях областного транспортного комитета.

С 13 января автобусы №30 и №23 начали заезжать на улицы Инженерную и Юности. 

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