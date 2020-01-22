Жильё получила сирота из Новосокольников после вмешательства прокуратуры

09:22, 22 января 2020, ПАИ

После вмешательства прокуратуры сирота из Новосокольников смогла получить жилье, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе надзорного ведомства Псковской области.

В прокуратуру Новосокольнического района обратилась местная жительница, имеющая статус лица из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация городского поселения не обеспечила заявительницу благоустроенным жилым помещением.

В этой связи прокурор района обратился в суд с иском к администрации Новосокольников об обязании обеспечить сироту благоустроенным жильем. Суд удовлетворил требования. В настоящее время нарушения закона устранены, сирота обеспечена благоустроенной квартирой.