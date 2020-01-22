53 новых служебных автомобиля получили сотрудники ГИБДД Псковской области

10:50, 22 января 2020, ПАИ

53 служебных автомобиля получили сотрудники ГИБДД Псковской области. Церемонию вручения ключей от нового транспорта 22 января провели губернатор Псковской области Михаил Ведерников и начальник регионального УМВД Алексей Овсянников, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Сегодняшний день мы начинаем с очень хорошего и важного для области события - с вручения ключей от 53 новых служебных автомобилей сотрудникам ГИБДД Псковской области. Эта техника передана в наш регион в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения», - сказал Михаил Ведерников.

Он отметил роль главы областного УМВД в получении машин. «Именно благодаря его активной позиции и настойчивости псковское Управление получает такое большое количество новой техники», - подчеркнул губернатор.

Он поблагодарил Алексея Овсянникова за работу Управления в 2019 году. «У нас на 11% снизилось количество ДТП, на 13% – количество пострадавших, на одну пятую - количество погибших. Это, конечно, результат вашей ежедневной честной и профессиональной работы и, надеюсь, что новая техника поможет вам еще более качественно выполнять свои задачи. Поздравляю с этим событием и желаю продуктивного 2020 года», - заключил глава региона.

«Сегодняшнее событие для областного ГИБДД беспрецедентное. В первый раз в истории мы меняем автопарк транспорта практически на 40%, - отметил Алексей Овсянников. - Мы понимаем, что нацпроект «Безопасные дороги» - это совместный проект. Одни мы с вами здесь ничего не добьемся, без поддержки администрации области, без общих совместных мероприятий, мы не выполним те задачи, которые ставит перед нами государство».

Он подчеркнул, что перед инспекторами ГИБДД стоят крайне амбициозные задачи: к 2024 году в три раза уменьшить количество погибших на дорогах. «Михаил Юрьевич, я хочу вас заверить в том, что все то, что зависит от нас в выполнении этой задачи, мы сделаем. И хочу отдельно вас поблагодарить за личное участие в том, что сегодняшнее мероприятие состоялось», - обратился к губернатору глава УМВД.

Сотрудники ГИБДД из Пскова, Великих Лук и районов области получили 46 автомобилей марки Škoda Octavia и 7 – UAZ Patriot. Их приобрели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», свыше 92 млн рублей поступили на эти цели из федерального бюджета.