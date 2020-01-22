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Общество

22 молодые псковские семьи получат соцвыплату на улучшение жилищных условий

В этом году в Псковской области 22 молодые семьи смогут улучшить свои жилищные условия в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей области» госпрограммы региона «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами». На реализацию этих целей предусмотрены 20 млн рублей, большая часть из них – средства федерального бюджета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Региональный комитет по социальной защите заключил с Минстроем РФ соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на улучшение жилищных условий молодых семей. Также комитет уже заключил соглашения с семью муниципальными образованиями, в которых имеются молодые семьи, признанные участниками подпрограммы и включенные в список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат.

Сейчас региональный комитет готовит соответствующие свидетельства к выдаче молодым семьям. Они будут оформлены и вручены в марте текущего года.

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