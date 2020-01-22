В Пскове готовы проработать вопрос запрета на продажу снюсов

15:56, 22 января 2020, ПАИ

В Пскове готовы проработать вопрос запрета на продажу снюсов, заявила на совещании 22 января глава города Елена Полонская, отметив, что на федеральном уровне такая работа уже началась. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с совещания у главы города.

Эту инициативу она озвучила после доклада начальника отдела по исполнению административного законодательства полиции УМВД России по городу Пскову Евгения Кулешова относительно ситуации со снюсами на территории Пскова. Он пояснил, что в подобных смесях нет табака, наркотических и психотропных веществ, вместо всего этого производители добавляют туда большую дозу никотина. Например, одна баночка со снюсом по содержанию никотина равна двум пачкам сигарет. Её стоимость колеблется от 250 до 350 рублей.

«В общем в его составе нет вещества, которое запрещено для продажи, - констатировал Евгений Кулешов. - Однако люди, употребляющие подобные вещества, зачастую после этого отправляются в больницу с отравлением».

Тем не менее в конце декабря специалисты Роспотребнадзора проверили 44 точки продажи, в результате удалось выявить 11 правонарушений, связанных с продажей снюсов без соответствующих документов. Всего по области изъята 571 упаковка со снюсами. По словам Евгения Кулешова, от продажи этой смеси уже добровольно отказалась сеть «Красное и белое», заправки «Сургутнефтегаз», а, например, в торговом центре «Империал» взрослые псковичи покупали снюсы для подростков, которым кассиры отказывались пробивать подобные товары. «Но таких людей сложно поймать за руку и привлечь к ответственности, - констатировал Евгений Кулешов. - Сейчас такого оборота снюсов нет, но сделаем ещё один выход, посмотрим, как обстоят дела».