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Культура

Татьянин день отметят в «Михайловском» 25 января

Юрий Игнатьев. Из иллюстраций к «Евгению Онегину». Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

25 января в 16:00 в государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в рамках празднования Татьянина дня состоится культурно-просветительная программа «Весёлый праздник именин». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея Лидия Токарева.

По её словам, программу к Татьяниному дню — именинам одной из самых известных героинь русской литературы, пушкинской Татьяны Лариной — подготовили как собственно сотрудники заповедника, так и святогорские школьники: учащиеся районной ДШИ имени Гейченко, санаторной школы интерната, поселковой средней школы имени Пушкина.

В качестве именинной «бальной залы» в музее решили использовать выставочное пространство, где сейчас развёрнута фондовая экспозиция «Вечер в русской усадьбе» (Научно-культурный центр музея-заповедника «Михайловское», Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Здесь представлены фрагменты усадебных интерьеров пушкинской поры — как запечатлённые в произведениях изобразительного искусства, так и «составленные» из образцов старинной мебели, предметов пушкинского быта, добавила Лидия Токарева. 

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