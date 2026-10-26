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Культура

Пушкинский заповедник приглашает на «Ночь искусств» 3 ноября

Пушкинский заповедник 3 ноября приглашает на «Ночь искусств». В этот вечер музейные пространства откроются для посетителей с неожиданной стороны, а гости смогут познакомиться с искусством через музыку, творчество и музейные экспозиции, рассказали ПАИ в пресс-службе музея-заповедника.

В Научно-культурном центре состоится променад-концерт «В единстве культур – сила народа». Посетители будут перемещаться по выставочным залам, знакомиться с экспонатами и открывать для себя новые грани искусства.

Программа объединит три тематические площадки: «Пушкинская осень», «По-настоящему народный музей – Мельница в деревне Бугрово» и «Цыганы шумною толпой».

Завершится вечер праздничным концертом в Малом зале. Для гостей выступят артисты Пушкиногорского культурно-досугового центра и учащиеся Пушкиногорской школы искусств имени С. С. Гейченко.

Организаторы приглашают провести вечер в атмосфере музыки, искусства и неожиданных открытий.

Мероприятие начнётся 3 ноября в 18:00 в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника по адресу: бульвар имени С. С. Гейченко, 1.

Вход свободный. Возрастное ограничение – 12+. Количество мест ограничено. Заявки и справки принимают по телефонам: 8 (81146) 2-23-21, 2-26-09. Перерыв – с 13:00 до 14:00.

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