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Культура

Директор «Михайловского» стал гостем программы «Очень личное» на ОТР

В авторском цикле телепрограмм Виктора Лошака «Очень личное» на Общественном телевидении России в эфир вышло интервью с директором Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина Георгием Василевичем.

Кадр из передачи «Очень личное» от 24 октября

Как отмечает служба информации Пушкинского заповедника, почти сорокаминутную беседу ведущий начал с признания, неожиданного для зрителей, но весьма лестного для музея: «Если бы мне предложили назвать десять самых важных должностей в России, то одной из них было бы место директора музея-заповедника «Михайловское».

Собеседники коснулись многих тем. Они говорили о том, как Пушкин, по выражению Георгия Василевича, «наследовал всю Россию» и почему многие из тех, кто однажды побывал в «Михайловском», в большинстве случаев возвращаются сюда снова и снова. Помимо рассказа о некоторых знаковых эпизодах из личной биографии директора «Михайловского», слушатели могут услышать и понять его мысль о «Заповеднике», да и всей жизни Довлатова как о «трагедии шекспировского масштаба». И задуматься о том, предчувствовал ли поэт послереволюционную судьбу родных ему Михайловского, Тригорского и Петровского, говоря о «русском бунте – бессмысленном и беспощадном», и о многом другом.

Полную версию интервью Георгия Василевича Виктору Лошаку можно посмотреть на официальном сайте ОТР. Кроме того, в ближайшие дни телеканал повторит передачу 28 октября в 6:50, а также в ночь на 29 октября – в 00:25.

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