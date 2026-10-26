«Русские узоры» из Пскова завоевали Гран-при на международном фестивале в Китае

23:21, 26 октября 2026, ПАИ

Заслуженный коллектив народного творчества «Театр танца «Русские узоры» под руководством Ирины Казимир завоевал Гран-при на международном фестивале искусств и хореографии ART ERA, который проходит в городе Чэнду в Китае. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

Коллектив принял участие в масштабном проекте «Юные послы искусства России и Китая». Артисты представили на фестивальной сцене традиционную народную культуру: номера «Жар-птица» и «Барыня» на открытии, а в рамках конкурса – «Калинку», «Зимние узоры» и «Весенние встречи».

Все три танца получили высокую оценку жюри и принесли «Русским узорам» Гран-при и два диплома лауреата I степени.



Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max



Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max



Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max



Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max



Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max









«Для нашего коллектива это не первая победа, но каждая такая награда вновь и вновь подтверждает высокий уровень псковской хореографической школы, талант артистов и профессионализм наставников», – подчеркнул глава региона.

Он также поздравил коллектив с блестящим результатом и пожелал новых побед, вдохновения и ярких выступлений.