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Культура

«Русские узоры» из Пскова завоевали Гран-при на международном фестивале в Китае

Заслуженный коллектив народного творчества «Театр танца «Русские узоры» под руководством Ирины Казимир завоевал Гран-при на международном фестивале искусств и хореографии ART ERA, который проходит в городе Чэнду в Китае. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ

Коллектив принял участие в масштабном проекте «Юные послы искусства России и Китая». Артисты представили на фестивальной сцене традиционную народную культуру: номера «Жар-птица» и «Барыня» на открытии, а в рамках конкурса – «Калинку», «Зимние узоры» и «Весенние встречи».

Все три танца получили высокую оценку жюри и принесли «Русским узорам» Гран-при и два диплома лауреата I степени.

  • Псковские «Русские узоры» завоевали Гран-при на международном фестивале в Китае
    Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max
  • Псковские «Русские узоры» завоевали Гран-при на международном фестивале в Китае
    Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max
  • Псковские «Русские узоры» завоевали Гран-при на международном фестивале в Китае
    Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max
  • Псковские «Русские узоры» завоевали Гран-при на международном фестивале в Китае
    Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max
  • Псковские «Русские узоры» завоевали Гран-при на международном фестивале в Китае
    Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max

«Для нашего коллектива это не первая победа, но каждая такая награда вновь и вновь подтверждает высокий уровень псковской хореографической школы, талант артистов и профессионализм наставников», – подчеркнул глава региона.

Он также поздравил коллектив с блестящим результатом и пожелал новых побед, вдохновения и ярких выступлений.

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