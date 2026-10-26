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Общество

Псковские школьники могут принять участие в акции, посвящённой Году единства народов России

Всероссийская акция «Культурная суббота. Национальный костюм: нить, связывающая поколения» стартует в пятницу, 30 октября. Просветительская инициатива реализуется в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» при поддержке Министерства культуры РФ и приурочена к Году единства народов России. Об этом сообщается в официальном канале Псковской области в мессенджере MAX.

Изображение из официального канала Псковской области в мессенджере MAX

Целью акции является знакомство молодёжи с традиционной культурой, историей и художественными особенностями народной одежды.

Первая часть акции – это творческое задание. Чтобы принять в нём участие, школьникам необходимо подготовить работу в одной или нескольких номинациях:

  • «Этноисследование»: создать презентацию об одном из национальных костюмов России;
  • «Костюм в кадре»: снять видеоролик о народном костюме;
  • «Новый взгляд на традиции»: разработать современный эскиз на основе национальных элементов;
  • «Наследники традиций»: подготовить видеорассказ о семейной реликвии.

Вторая часть акции – теоретическая: нужно пройти интерактивный культурный тест от экспертов Российского этнографического музея. Задания подготовили для участников младшего (6–10 лет), среднего (11–14 лет) и старшего возраста (15–18 лет). Они представлены в двух блоках – «Тест с иллюстрациями» и «Кроссворд».

Подать заявку на участие в акции или ответить на вопросы теста можно на портале «Культурадляшкольников.РФ» с 30 октября по 20 ноября включительно. Результаты опубликуют 17 декабря.

По результатам творческого соревнования эксперты выберут около 100 наиболее интересных работ. А по итогам теста школьники, набравшие наибольшее количество баллов, получат сертификаты победителей.

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (Роскультпроект) и Российским фондом культуры.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция музыкальных выступлений и мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.

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