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Общество

«Лежачих полицейских» установят на улице 23 июля в Пскове

Глава администрации города Александр Братчиков пообещал в скором времени установить «лежачих полицейских» в Пскове на улице 23 июля. Вопрос содействия в устройстве на проезжей части искусственных неровностей для ограничения скорости подняли во время личного приема граждан, который провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников 23 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Псковичка Анна Щербакова обратилась к властям с просьбой установить искусственную неровность на проезжей части. «Я приходила на прием 12 декабря 2018 года по вопросу дорожного покрытия на улице 23 июля. Хочу поблагодарить региональные и городские власти за произведенный ремонт», - отметила она, добавив, что ремонт произвели даже несмотря на то, что улица ранее не была включена в план.

«Осталась одна проблема – у нас поставили знаки ограничения скорости, но не сделали лежачих полицейских, а у нас там две школы, два детских сада», - отметила местная жительница.

Александр Братчиков сообщил, что до 27 января лежачие полицейские будут установлены. Михаил Ведерников попросил взять данный вопрос на контроль.

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