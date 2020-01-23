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Общество

Памятник павшим в Великой Отечественной войне бойцам благоустроят в деревне Чертова Гора Пушкиногорского района

Власти Псковской области окажут содействие в благоустройстве памятника павшим в Великой Отечественной войне бойцам в деревне Чертова Гора Пушкиногорского района. Об этом с приема граждан, который губернатор Михаил Ведерников провёл 23 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

С просьбой оказать содействие в благоустройстве захоронения, где покоятся 7 тысяч воинов, обратилась общественница Мария Булатова. «Пока на памятнике даже нет таблички, кто именно там захоронен, но списки есть», — отметила она.

«Отремонтируем это захоронение поэтапно», — сообщил глава Пушкиногорского района Александр Баранов. По его словам, известны имена 4 тысяч 620 тысяч человек. Списки погибших, отметил глава муниципалитета, хранятся в расположенной рядом часовне.

Александр Баранов рассказал, что родственники погибших зачастую приезжают на захоронение со своими табличками. «Мы, конечно, не отказываем в их установке. Сейчас захоронение расчищено, положена брусчатка. В этом году планируем установить «стену плача», на которой разместим все 63 таблички, которые привезли родственники», — пояснил глава района.

Михаил Ведерников предложил нанести на «стену плача» все известные на настоящий момент имена погибших. На эти цели областная администрация выделит около 300-350 тысяч рублей из резервного фонда. По поручению губернатора благоустройством территории захоронения займутся районные власти. 

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