МВД предупредило об опасности предоплаты при покупках в интернете

09:44, 21 октября 2026, ПАИ

Переводить деньги продавцу до получения товара рискованно: покупатель может остаться и без покупки, и без средств. Об этом предупредили в МВД России.

Особенно осторожными стоит быть, если продавец настаивает на предоплате и предлагает перевести деньги через анонимные платёжные системы, электронными деньгами или на банковскую карту, оформленную на частное лицо. В ведомстве подчеркнули, что в таких случаях нет гарантий ни возврата средств, ни получения заказа.

Насторожить должны и другие признаки потенциально мошеннического интернет-магазина: подозрительно низкие цены, отсутствие курьерской доставки и самовывоза, противоречия в описании товаров.

Поводом отказаться от покупки также могут стать чрезмерная настойчивость продавца, отсутствие контактных данных и информации о нём. Не стоит считать надёжным подтверждением личности и фотографию или скан страницы паспорта, присланные продавцом.