В столовой великолукского депо нашли испорченные продукты и плесень

09:51, 21 октября 2026, ПАИ

Жалоба жителя Псковской области помогла выявить нарушения санитарных требований в столовой депо «Великолукское» Санкт-Петербургского филиала АО «Железнодорожная торговая компания». Об этом ПАИ сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Во время проверки выяснилось, что на окнах столовой были грибок и плесень, посуда оставалась грязной, а уборочный инвентарь использовали без маркировки. В холодильниках не было термометров. Кроме того, в столовой хранили продукты с истекшим сроком годности и признаками порчи, а готовые блюда продавали на следующий день.

Великолукский транспортный прокурор внес представление и возбудил дело об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ – за нарушение санитарных требований к организации питания.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранили. Виновных привлекли к дисциплинарной и административной ответственности.