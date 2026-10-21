Лось с лосёнком, косули и грибники: фотоохотник из Псковской области показал кадры с фотоловушек

08:59, 21 октября 2026, ПАИ

Фотоохотник и блогер Гарри Невельский опубликовал 14-минутное видео с фотоловушек, установленных на юге Псковской области. В кадры попали пернатые обитатели леса, лось с лосёнком, косули, лисы, енотовидные собаки, белки и многие другие, сообщил автор сообщества «Лесной репортёр | Походы и туризм».

Сентябрь – традиционный период гона у лосей, когда животные наиболее активны, отметил Гарри Невельский. Помимо лося с лосёнком, камеры зафиксировали соек, дятлов и куропаток. В прошлом месяце на лесных дорогах также было замечено много грибников. «И днём, и ночью жизнь в лесу не прекращается», – отметил автор канала.

Фотоохотник и блогер Гарри Невельский на протяжении нескольких лет ведёт систематические наблюдения за дикими животными в Пустошкинском районе с помощью сети фотоловушек.

Ранее в объективы блогера уже попадали разнообразные представители фауны: косули, лоси, медведи, рыси и волки. Его фотоловушки фиксировали драматические сцены, например противостояние волков и бобров у полыньи, а также быт бобровой семьи, которая упорно восстанавливала разрушенную человеком плотину.