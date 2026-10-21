В Псковской области за неделю изъяли 20 единиц оружия и более 100 боеприпасов

09:24, 21 октября 2026, ПАИ

С 12 по 18 октября сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проверили условия хранения оружия и патронов у жителей Псковской области. Всего они провели 30 проверок, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

В ходе мероприятий выявили 13 административных правонарушений. Из оборота изъяли 20 единиц оружия и более 100 боеприпасов.

В Росгвардии напомнили, что хранение, ношение, использование и транспортировка гражданского оружия регулируются федеральным законом «Об оружии». Оружие необходимо хранить в металлическом шкафу или сейфе, запирающемся на замок и обеспечивающем его сохранность.