На ремонт улицы Чкалова в Локне дополнительно выделили 11 миллионов рублей

08:41, 21 октября 2026, ПАИ

На ремонт улицы Чкалова в Локне дополнительно выделили 11 миллионов рублей, сообщил глава Локнянского округа Иван Белугин в своём канале на платформе MAX.

Дополнительное финансирование на ремонт улично-дорожной сети округ получил благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, подчеркнул Белугин. Он пояснил, что средства направят на участок улицы Чкалова – от улицы Шарикова до 2-го Социалистического переулка.

На этом отрезке планируют заменить пять водопропускных труб, уложить два слоя асфальтового покрытия на 578 метрах дороги и укрепить обочины.

Как отметил Иван Белугин, улица давно нуждается в ремонте. Работы позволят сделать передвижение по улице Чкалова более удобным и безопасным как для автомобилистов, так и для пешеходов.