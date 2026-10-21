Новый автогрейдер поступил в Куньинский район

08:21, 21 октября 2026, ПАИ

Новый автогрейдер поступил в муниципальное бюджетное учреждение «Куньяавтодор» Куньинского района, сообщили ПАИ в редакции газеты «Пламя».

Приёмка техники на базе муниципального дорожного предприятия прошла 20 октября. Автогрейдер купили на 10 миллионов рублей, которые выделил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Такое решение он принял по итогам визита в Кунью в августе.

Как сообщил руководитель «Куньяавтодор» Григорий Васюцкий, управлять техникой будет опытный специалист Юрий Штарнов.

Отметим, что 2 ноября «Куньяавтодор» отметит 10-летие с момента образования. В этот день в 2016 году постановлением администрации Куньинского района № 695 создали муниципальное бюджетное учреждение «Управление автомобильными дорогами Куньинского района», сокращённо – «Куньяавтодор».