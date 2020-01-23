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Общество

Врачи Псковского перинатального центра выходили всех малышей с массой тела от одного килограмма

Врачи Псковского перинатального центра сумели выходить всех малышей с очень низкой массой тела (от 1 до 1,5 кг). Таких новорождённых в центре появилось 25. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Сергей Сукманюк во время пресс-конференции, посвященной году работы перинатального центра 23 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Ещё 23 малыша родились на свет в Пскове с экстремально низкой массой тела, то есть с весом от 500 граммов до 1 кг. Десятерых из них врачам спасти не удалось. «Могу сказать, что это очень хороший процент выхаживаемости. Наши врачи-неонатологи творят чудеса. Материнской смертности за время работы нового перинатального центра у нас не было», - отметил Сергей Сукманюк.

Он также добавил, что в новом здании перинатального центра появилось и новое отделение патологии новорождённых. Помощь специалистов отделения получили уже 513 малышей. «Проще говоря, они избежали участи переезда в другое лечебное учреждение. А новорождённые плохо переносят любые перемещения, даже несмотря на специальные кювезы», - пояснил Сергей Сукманюк.

По его словам, в новом отделении есть и специальная палата для мам чьи малыши находятся в реанимации. Таким образом, псковички имеют возможность быть рядом с детьми, к тому же не прерывается и процесс естественного вскармливания грудным молоком. 

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Денис Сачков рассказал, что в 2019 году силами санитарной авиации в перинатальный центр доставили двух рожениц. Для транспортировки использовалась вертолётная площадка у областной больницы. Денис Сачков отметил, что её расположение укладывается в норматив относительно шестикилометровой доступности лечебного учреждения, а значит нет необходимости строить ещё одну вертолётную площадку рядом с перинатальным центром.

Денис Сачков рассказал, что по поручению губернатора региона Михаил Ведерникова специалисты комитета в постоянном режиме ведут мониторинг всех соцсетей, реагируя на жалобы и просьбы жителей области практически в ручном режиме.

«На отработку вопроса у нас есть сутки. Фактически мы работаем в режиме онлайн и обязательно сразу же ставим в известность о той или иной проблеме главврача медицинского учреждения», - добавил Денис Сачков.

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