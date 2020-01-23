Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП в Петербурге

17:34, 23 января 2020, ПАИ

23 января в Санкт-Петербурге на перекрестке Московского проспекта и улицы Типанова столкнулись два автомобиля, один из которых вылетел на тротуар и чуть не сбил пешеходов, пишет «Фонтанка».

По словам очевидцев, автомобиль Nissan Qashkai двигался в сторону перекрестка, снизив скорость на повороте у перехода. В этот момент в него на высокой скорости врезалась KIA Rio, которая затем вылетела на тротуар, едва не сбив пешеходов, и ударилась в металлическую ограду газона.

В результате ДТП пострадал один из водителей иномарок. По предварительным данным, мужчина получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение. По словам очевидцев, авария произошла из-за того, что водителю KIA стало плохо за рулем.