Совет Федерации поддержал идею поднять оклады российским учителям

22:12, 23 января 2020, ПАИ

Базовый оклад могут поднять учителям в России с 30% до 70%. Как пишет газета «Известия», соответствующее предложение к правительству страны об изменении системы расчета заработной платы поддержал Совет Федерации.

В комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре отметили, что фиксированный оклад педагога составляет 30% зарплаты, а остальная сумма называется стимулирующими выплатами, с которыми «можно делать, что угодно». По мнению сенатора Валерия Маркова, повышение оклада до 70% позволит исключить подобные «игры».

Отмечается, что майские указы президента России Владимира Путина требуют поднять зарплату учителей как минимум до уровня средней по региону.