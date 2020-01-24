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Общество

Псковская группа «МВВМ» готовит релиз нового клипа на песню My way

Псковская группа «МВВМ» («Мир во всём мире») готовит релиз нового клипа на песню My way. Премьера видео назначена на 25 января, а пока слушателям и зрителям доступен 30-секундный тизер. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил барабанщик коллектива Дмитрий Шерстнёв.

Под разными названиями группа «МВВМ» существует с 2014 года. В её составе - Вадим Цветков (вокал и гитара), Антон Иванов (бас), Дмитрий Шерстнёв (барабаны).

После некоторого перерыва в августе 2019 года коллектив возобновил свою деятельность. Осенью состоялось три релиза: музыканты выпустили сингл и клип на песню «Навсегда» и альбом «Четыре На ТРИ».

Сейчас завершена работа над вторым клипом на песню My way. «Эта песня – автобиография. Всё, что в ней поётся – правда. К тому же в ней очень много отсылок. В альбомной версии песни засемплирован фрагмент одноименной песни Фрэнка Синатры и Сида Вишеса. Видеорядом хотелось подчеркнуть всё сказанное в песне, поэтому референсом послужил фильм «Мамочка» Ксавье Долана. Ну и, конечно, мы внесли свою лепту и немного поэкспериментировали с картинкой. Было решено сделать кадр таким, за который ещё пару лет назад можно было услышать много бранных слов от телевизионщиков и киношников. Проще говоря, мы взяли модный формат «селфи» и сделали видео почти полностью вертикальным», - пояснил Дмитрий Шерстнёв.

Участие в съёмках клипа принимали люди из разных городов России и других стран. «Они же и подпевали вместе с нами. Припевы записывали в пространстве #pointpsk. Снимал их я, помогали Сергей Дьяков и Света Сойер. Нам хотелось передать атмосферу беззаботности и веселья, вписать туда образ Сида Вишеза и посмотреть, как бы он вёл себя в наше время», - добавил музыкант.

Клип можно будет посмотреть на канале группы в Youtube или в группе «ВКонтакте». 

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