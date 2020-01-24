Псковская группа «МВВМ» готовит релиз нового клипа на песню My way

10:38, 24 января 2020, ПАИ

Псковская группа «МВВМ» («Мир во всём мире») готовит релиз нового клипа на песню My way. Премьера видео назначена на 25 января, а пока слушателям и зрителям доступен 30-секундный тизер. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил барабанщик коллектива Дмитрий Шерстнёв.

Под разными названиями группа «МВВМ» существует с 2014 года. В её составе - Вадим Цветков (вокал и гитара), Антон Иванов (бас), Дмитрий Шерстнёв (барабаны).

После некоторого перерыва в августе 2019 года коллектив возобновил свою деятельность. Осенью состоялось три релиза: музыканты выпустили сингл и клип на песню «Навсегда» и альбом «Четыре На ТРИ».

Сейчас завершена работа над вторым клипом на песню My way. «Эта песня – автобиография. Всё, что в ней поётся – правда. К тому же в ней очень много отсылок. В альбомной версии песни засемплирован фрагмент одноименной песни Фрэнка Синатры и Сида Вишеса. Видеорядом хотелось подчеркнуть всё сказанное в песне, поэтому референсом послужил фильм «Мамочка» Ксавье Долана. Ну и, конечно, мы внесли свою лепту и немного поэкспериментировали с картинкой. Было решено сделать кадр таким, за который ещё пару лет назад можно было услышать много бранных слов от телевизионщиков и киношников. Проще говоря, мы взяли модный формат «селфи» и сделали видео почти полностью вертикальным», - пояснил Дмитрий Шерстнёв.

Участие в съёмках клипа принимали люди из разных городов России и других стран. «Они же и подпевали вместе с нами. Припевы записывали в пространстве #pointpsk. Снимал их я, помогали Сергей Дьяков и Света Сойер. Нам хотелось передать атмосферу беззаботности и веселья, вписать туда образ Сида Вишеза и посмотреть, как бы он вёл себя в наше время», - добавил музыкант.

Клип можно будет посмотреть на канале группы в Youtube или в группе «ВКонтакте».