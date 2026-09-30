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Общество

От поэзии до экскурсий: как культура помогает ветеранам СВО вернуться к мирной жизни

Культурные проекты становятся важным инструментом социальной адаптации ветеранов специальной военной операции в Псковской области. Посещение театров, концертов, музеев и организованные экскурсии по региону помогают участникам СВО постепенно возвращаться к мирной жизни, находить новые интересы и раскрывать творческие способности. Об этом рассказала заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области по общественным проектам Лидия Герасимова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 30 сентября.

Фото: ПАИ

Одним из востребованных направлений стали экскурсии по Псковской области. По линии правительства региона уже второй год реализуется программа, в рамках которой централизованно организуются поездки в различные города области. Ветераны и их семьи посещают Изборск, Печоры, Пушкинские Горы, Ореховно и Себеж.

Помимо экскурсий, филиал фонд «Защитники Отечества» по Псковской области тесно сотрудничает с федеральными музеями и предоставляет бесплатный вход ветеранам боевых действий.

«С первых дней нашей работы социализация ветеранов через культурно-досуговую деятельность была одним из тех направлений, в которых мы хотели развиваться, но столкнулись с тем, что сами ветераны поначалу, после возвращения из зоны СВО, не хотели ходить на концерты», – отметила Лидия Герасимова.

По её словам, на вопрос, почему они отказываются от таких мероприятий, ветераны отвечали, что пока их боевые товарищи воюют в зоне боевых действий, они не могут позволить себе даже морально куда-то пойти.

«Но со временем, когда начинаешь разговаривать, объясняешь, что, наоборот, они так хоть немного возвращаются к мирной жизни, адаптируются. И что после они могут помогать своим братьям по оружию, участвуя в различных мероприятиях», – отметила Лидия Герасимова.

Девушка добавила, что в Псковской области очень много творческих ветеранов. Многие из них пишут стихи, потому что, как признаются сами ветераны, это помогает выражать в слова мысли и эмоции, оставляется письменное наследие. В фонде даже прошла поэтическая встреча.

Для детей ветеранов еженедельно проводились мастер-классы по различным направлениям: рисованию, вязанию, лепке. Сейчас из-за занятости детей мероприятия проводятся раз в месяц.

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